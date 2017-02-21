شاهد: مُحتفِلون يمطرون مطربًا شعبيًا بأكوام من النقود

نشرت وكالة أنباء "إيه إن آي" الهندية لقطات لحفل موسيقي أمطر فيه الحضور مطربا شعبيا بآلاف الأوراق النقدية.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه في وابي بمنطقة فالساد بولاية غوجارات، المغني الشعبي كيرتيدان غادفي وفرقته الموسيقية وهم غارقون في بحر من النقود أثناء العزف.

وظل الحاضرون يمطرونهم بأكوام من أوراق المال، في مشهد صادم لكنه ليس بغريب على الولاية التي تعتبر هذا التصرف من عاداتها وتقاليدها المعروفة.

وعلى الرغم من أن قيمة المبلغ لم تعرف بعد، لكن المغني وفرقته ظهروا كما لو أنهم يجلسون على سرير من الأوراق النقدية بينما تنهال فوق رؤوسهم أمطار من النقود كجزء من ثقافة الغوجاراتية الموروثة.

ودافع المطرب الشعبي عن اللقطات الغريبة والصادمة بقوله إنه "تقليد قديم ومألوف"، وقال إنهم يحسنون استخدام الأموال في حل قضايا اجتماعية مهمة.