البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: مقهى يقدم لرواده فوائد صحية عديدة في فنجان الشاي

21/2/2017

في مقهى صغير بالعاصمة الأردنية عمان ينتظر الزبائن بشغف شراء شاي مميز مفيد لصحتهم.

وأسس هذا المقهى أيمن الهنيدي في 2003 لتقديم شاي يُحضر في إبريق يوضع في رمل ساخن مُستلهما تلك الفكرة جزئيا من طريقة تحضير البدو للشاي الذي يحبون شربه.

ويقول الهنيدي إن هذه الطريقة المميزة تسهم في استخراج كل الفوائد الصحية للأعشاب التي تُستخدم في تحضير الشاي.

ودرس الهنيدي الأعشاب وفوائدها من خلال قراءة كتب كثيرة مختصة بالعلاج الشرقي.

ويخلط الهنيدي أعشابا معينة مع مكونات أخرى يشيع استخدامها في المطبخ العربي لتحضير مشروب خاص من الشاي للمساعدة في الوقاية من أمراض شائعة مثل نزلات البرد وآلام المعدة وغيرهما.

ونظرا لأن بعض الأعشاب تتوفر محليا وبعضها الآخر يصعب توفره فإن الهنيدي يفضل أن يزرعها بنفسه. كما إنه يجففها ويجهزها للاستخدام في مقهاه.

ومن بين أكثر المشروبات شيوعا في مقهى أيمن الهنيدي مشروب الشاي بالزنجبيل الطازج الذي يصنعه بتقطيع كمية كبيرة من الزنجبيل وغليها مع ماء وعسل على الرمل الساخن.

وأوضح أيمن الهنيدي أن مقهاه يعج بالزبائن لاسيما في أشهر الشتاء حيث يفضل الناس تناول مشروبات دافئة.

لكن مقهاه يفتح أبوابه طوال العام لخدمة زبائنه وتقديم أعشاب طازجة مع مكونات أخرى لهم في فنجان الشاي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)