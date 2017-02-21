شاهد: مقهى يقدم لرواده فوائد صحية عديدة في فنجان الشاي

في مقهى صغير بالعاصمة الأردنية عمان ينتظر الزبائن بشغف شراء شاي مميز مفيد لصحتهم.

وأسس هذا المقهى أيمن الهنيدي في 2003 لتقديم شاي يُحضر في إبريق يوضع في رمل ساخن مُستلهما تلك الفكرة جزئيا من طريقة تحضير البدو للشاي الذي يحبون شربه.

ويقول الهنيدي إن هذه الطريقة المميزة تسهم في استخراج كل الفوائد الصحية للأعشاب التي تُستخدم في تحضير الشاي.

ودرس الهنيدي الأعشاب وفوائدها من خلال قراءة كتب كثيرة مختصة بالعلاج الشرقي.

ويخلط الهنيدي أعشابا معينة مع مكونات أخرى يشيع استخدامها في المطبخ العربي لتحضير مشروب خاص من الشاي للمساعدة في الوقاية من أمراض شائعة مثل نزلات البرد وآلام المعدة وغيرهما.

ونظرا لأن بعض الأعشاب تتوفر محليا وبعضها الآخر يصعب توفره فإن الهنيدي يفضل أن يزرعها بنفسه. كما إنه يجففها ويجهزها للاستخدام في مقهاه.

ومن بين أكثر المشروبات شيوعا في مقهى أيمن الهنيدي مشروب الشاي بالزنجبيل الطازج الذي يصنعه بتقطيع كمية كبيرة من الزنجبيل وغليها مع ماء وعسل على الرمل الساخن.

وأوضح أيمن الهنيدي أن مقهاه يعج بالزبائن لاسيما في أشهر الشتاء حيث يفضل الناس تناول مشروبات دافئة.

لكن مقهاه يفتح أبوابه طوال العام لخدمة زبائنه وتقديم أعشاب طازجة مع مكونات أخرى لهم في فنجان الشاي.