شاهد: عامل يعثر على كنز عمره 30 عامًا في تلفاز قديم

عثر أحد العمال في مصنع لإعادة التدوير في كندا، على أكثر من 100 ألف دولار داخل جهاز تلفزيون قديم عمره أكثر من 30 عامًا.

وبحسب وكالة أنباء يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، وقناة سي بي سي تورونتو الكندية، فقد فوجئ العامل أثناء فتحه الجهاز القديم بوجود 4 أكوام من عملة فئة الـ50 دولارا الأمريكية تعود لعام 1985، وأدرك حينها أنها كمية كبيرة من الأموال.

وقال ريد ريك ديشان، المدير العام لمصنع غلوبل لتدوير ومعالجة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في باري بمقاطعة أونتاريو الكندية، إن التلفزيون الذي صنع عام 1980، أحضر إلى المنشأة منذ أكثر من عام، ولكن العامل بدأ للتو في تفكيكه أواخر يناير/كانون الثاني.

وأضاف أن المصنع يستقبل ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جهاز تليفزيون شهريًا، وبالتالي فالعثور على هذا المبلغ الكبير الآن بعد عدة أشهر أشبه بالعثور على جائزة اليناصيب، وأشاد بتصرف العامل الأمين.

وتعقبت شرطة باري مالك التلفاز الأصلي لإعادة حقه إليه بعد أكثر من 3 عقود، وعثرت عليه الشرطة بالفعل وهو رجل يبلغ من العمر 68 عامًا يعيش في بولسوفر بأونتاريو، والذي أصيب بصدمة من شدة المفاجأة.

وقالت الشرطية نيكول رودغرز إنه كان يجب التحقيق جديًا في الأمر للتأكد من المالك الحقيقي خاصة لاسيما وأن هذا المبلغ كان كبيرًا جدًا آنذاك ولم يكن امتلاك تلك الكمية من فئة الـ50 دولار شائعة في الثمانينات، كما أن تعجبت من طريقة إخفاء المبلغ الثمين داخل التلفاز.

ولفتت أن صاحب التلفاز كان قد أعطى التلفاز إلى صديق للعائلة بعد وفاة والديه ولم يكن يعلم بوجود كنز بداخله، وتساءلت متعجبة، كيف كان التلفاز يعمل طوال تلك السنوات وبداخله كل هذه الكمية من الأوراق النقدية؟!