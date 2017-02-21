شاهد: سيدة تتخلص من قلبها وتمسك به بيديها في عيد الحب

في تصرف غير مسبوق، أمسكت الأمريكية ليزا سالبيرغ (48 عاماً) قلبها المريض بعدما نجح الأطباء في استئصاله وزرع قلب جديد صحيح مكانه!

وبحسب شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، وقناة "Inside Edition" على يوتيوب، اختارت ليزا –من ولاية نيوجيرسي- يوم عيد الحب 14 فبراير/شباط لتنعم بقلب جديد بعدما عانت على مدى عقود من مضاعفات في القلب، بسبب التضخم الوراثي في عضلة القلب، والذي أدى لاعتلاله منذ كانت في عمر الـ12 ربيعًا أي منذ 36 عامًا.

وأصيبت ليزا في سن الحادية والعشرين بجلطة في القلب، وأجرت عدة عمليات جراحية على مدار سنين طوال في محاولة للحفاظ على قلبها، لكنه بدأ بالفشل، وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وقرر الأطباء إجراء عملية زراعة قلب جديد لإنقاذ حياتها، وبعد 71 يومًا تم إجراء الجراحة عندما وجدوا المتبرع.

وفي تصرف غير مسبوق، طلبت ليزا من الجراحين الاحتفاظ بقلبها التالف، وبالفعل بعد نجاح العملية واستفاقتها، ألقى الأطباء كيسًا يحمل قلبها المريض بعد استئصاله بين يديها لتهم بالتقاط صور تذكارية مع القلب الميت بسعادة وشجاعة.

وقالت إن الهدف من تصرفها هو توعية الآخرين وتعريفهم بخطورة حالتها، وقالت عن قلبها "كنا أصدقاء لمدة 48 عامًا، وداعًا وشكرًا لك"، معبرة عن اندهاشها من كثافة ووزن القلب حيث كان ثقيلًا عما هو مألوف.

وقالت إنه رغم صعوبة الأمر إلا أنها تشعر بالامتنان نحو قلبها الذي أدى وظيفته طوال تلك السنوات وهو مريض، معبرة عن شعورها بالفرق والحماس بعد إجراء العملية واستبدال القلب.

وبحسب الأطباء، لم يكن أمامهم خيار سوى زرع قلب جديد حيث أصبح القلب تالفًا ولا يمكنه الاستمرار، وتوفيت شقيقة ليزا بنفس المرض الوراثي، ويعاني خمسة آخرون من أفراد الأسرة من نفس المرض "تضخم عضلة القلب" ما يجعل مهمة ضخ القلب للدم شاقة.

وفور نجاح العملية بدأت ليزا تأسيس منظمة لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض الوراثي، ولمساعدة المرضى أيضًا وجمع المال وتسخيره في البحوث العلمية الخاصة بأمراض القلب.

ووفقًا لمستشفى كليفلاند فإن واحدا من بين كل 500 شخص في الولايات المتحدة يعانون من اضطراب في عضلة القلب، وهو ما يعني أن أعداد المصابين بهذا الخلل تتراوح بين 600 ألف ومليون و500 ألف شخص.