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منوعات|أستراليا

شاهد: سقوط طائرة على مركز تجاري ومقتل 5 أشخاص

21/2/2017

قالت الشرطة الأسترالية إن 5 أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة صغيرة على سطح مركز تجاري بعد إقلاعها من مطار خارج مدينة ملبورن.

وقال ستيفن ليين، مساعد مفوض شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين في ملبورن إن الطائرة واجهت عطلا في المحرك، وسقطت على المركز التجاري بالقرب من نهاية مدرج مطار إسندون.

وقال شهود إن الطائرة انفجرت لدى ارتطامها بسطح المركز التجاري.

وقال ليين "كان هناك خمسة أشخاص على الطائرة ويبدو أن ما من أحد منهم نجا".

وأضاف أن الحادث وقع حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أي قبل نحو ساعة من موعد فتح المركز التجاري وأنه ما من قتلى سوى من كانوا على الطائرة.

وبث تلفزيون سكاي لقطات لحطام محترق متناثر على ساحة انتظار السيارات بالمركز التجاري وعمودا كثيفا من الدخان الأسود يرتفع من موقع التحطم.

وكانت الطائرة متجهة إلى كينغ أيلاند في مضيق باس بين البر الرئيسي وولاية تسمانيا التي تشكل جزيرة بالجنوب.

وقالت متحدثة باسم الخدمات الجوية إن رحلات الوصول والمغادرة من مطار ملبورن الرئيسي لم تتأثر، في حين ظل مطار إسندون الذي تستخدمه أساسا الطائرات الخفيفة مغلقا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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