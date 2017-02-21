شاهد: بجعتان تهاجمان رجلا أثناء السباحة

رصد مقطع مصور لحظة مهاجمة بجعتين غاضبتين لرجل أثناء سباحته في بحيرة ببلدة بيلوكوريخا جنوبي روسيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرجل يسبح في البحيرة حين توجهت نحوه بسرعة بجعتان غاضبتان وانقضتا عليه بقوة دون سبب واضح.

وأصيب الرجل بالصدمة من رد فعل البجعتين اللتين أخذتا تنقران جسده حتى أجبرتاه على الغوص تحت الماء هربًا من الهجوم الشرس، بينما تسمع ضحكات مصورة الفيديو.

ولحسن الحظ لم يصب الرجل، وعلى وما يبدو أنه كان يسبح بالقرب من أعشاش البجع وهو ما أدى لأن تدافع البجعتان عنها بقوة وشراسة خاصة في فصل الربيع، وربما ما فعلتاه كان مجرد إنذار للرجل .