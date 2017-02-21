تحذير: مزج الحبوب الكاملة مع السكريات يتسبب في غازات

قد تكون شريحة من خبز الحبوب الكاملة وكوب من عصير البرتقال الطازج من الأمور الصحية، ولكنهما يمكن أن يتسببا في الشعور بالانتفاخ.

وبحسب مجلة الصيدلة "أبوتيكن أوم شاو" الألمانية، هذا يرجع إلى أن خلط منتجات الحبوب الكاملة مع الأغذية المحتوية على سكر يؤدي إلى تكون المزيد من الغازات في المعدة.

ويجب أن يتجنب الأشخاص أصحاب الجهاز الهضمي الحساس من مزج منتجات الحبوب

الكاملة مع الأغذية السكرية بما في ذلك الفواكه والعصائر.

وتنتشر الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بين الكثير من الأفراد الواعين بالصحة لقدرتها على المساعدة على الحفاظ على وزن صحي بينما تحفز الأمعاء.

ويفضل إضافة أغذية الحبوب الكاملة ببطء إلى نظامك الغذائي إذا لم تكن معتادا على أكلها لتجنب الشعور بالانتفاخ.