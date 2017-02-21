السجن 8 سنوات للرجل العنكبوت لسرقته لوحات بـ106 ملايين دولار

عاقبت محكمة فرنسية مجرمًا يحمل لقب "الرجل العنكبوت" بالسجن 8 أعوام، الاثنين، لسرقته 5 لوحات تقدر قيمتها بحوالي 106 ملايين دولار.

وقال فيران توميك (49 عامًا) للمحققين إنه اقتحم متحف الفن الحديث في باريس في مايو/أيار 2010 بنية سرقة أعمال للفنانين فرناند ليغيه وأميديو موديلياني.

وعندما دخل المتحف اكتشف توقف نظام الإنذار فقرر زيادة الغلة بسرقة أعمال للرسامين بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وجورج براك.

وخلص المحققون إلى أن نظام الإنذار كان معطلًا، وبلغت قيمة اللوحات المسروقة 100 مليون يورو أي ما يعادل 106 ملايين دولار.

كان توميك أدين في السابق في 14 قضية سرقة مجوهرات وأعمال فنية وعرف عنه رشاقته في تسلق الجدران لاقتحام الشقق وهو سجل منحه لقب الرجل العنكبوت.

وصدر على رجلين آخرين وهما تاجر التحف غين ميشيل كورفي وتاجر الساعات يوناثان بيرن بالسجن 7 و6 أعوام على الترتيب.

وفرضت المحكمة غرامات قدرها 200 ألف يورو (212 ألف دولار) على توميك و150 ألفًا (159 ألف دولار) على الرجلين الآخرين.

وأمرت المحكمة الرجال الثلاثة بإعادة قيمة اللوحات وهي 104 ملايين يورو (110 ألف دولار) إلى مدينة باريس.

وقال بيرن إنه تخلص من اللوحات، ولم تستعد السلطات أيًا منها، ويعتقد المحققون إنه لم يعد لها وجود في فرنسا.