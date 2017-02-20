شاهد: مقاتلتان ألمانيتان تعترضان طائرة ركاب أثناء تحليقها

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض طائرات ألمانية مقاتلة لطائرة ركاب هندية أثناء تحليقها في الجو.

وجاء الاعتراض بسبب فشل برج المراقبة في التواصل مع قائد الطائرة عبر موجات اللاسلكي.

ووقع الحادث فوق أجواء مدينة كولونيا غرب ألمانيا يوم 16 من فبراير/ شباط الجاري، وكانت الطائرة متجهة من مدينة مومباي بالهند إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن عندما انقطع الاتصال فجأة بينها وبين برج المراقبة، ويعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى ضبط ترددات اللاسلكي بطريقة خاطئة.

وتمكنت المقاتلتان الألمانيتان من التواصل مع طائرة الركاب عبر موجات الطوارئ وواصلت الطائرة رحلتها في النهاية بعدما تبين أن هناك قائد الطائرة لم يتمكن من التواصل مع البرج بسبب خطأ في موجات اللاسلكي وليس لسبب آخر.