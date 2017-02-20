شاهد: بيع هاتف هتلر مقابل 243 ألف دولار

تم بيع الهاتف الخاص بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر بمبلغ 243 ألف دولار في دار للمزادات بالولايات المتحدة.

ولم تكشف الدار عن اسم المشتري الذي شارك في المزاد عبر الهاتف.

وحصل ضابط بريطاني على الهاتف من ضباط روس خلال زيارته لمخبأ هتلر في برلين بعد أيام من سقوط العاصمة الألمانية عام 1945.

وعرض نجل الضابط البريطاني الهاتف للبيع في مزاد.

وتم تحديد سعر بدء المزاد ب100 ألف دولار. وعرض كتالوج المزاد العديد من الصور للهاتف، الذي صنعته شركة سيمنز في برلين، وتم حفر اسم هتلر عليه، وقد تحول لونه الأسود إلى اللون الأحمر.

ويبدو أن الهاتف تعرض لضرر ناجم عن حريق في مرحلة ما، لكنه بشكل عام يبدو سليما تماما.

كما أكدت دار المزادات أن الأبحاث والصور أثبتت مصدر الهاتف وأصالته.