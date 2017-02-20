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منوعات|الصين

شاهد: استخدام طائرات من دون طيار للتخلص من القمامة

20/2/2017

إذا رأيت ألسنة اللهب تتطاير في الهواء في مدينة "شيانغيانغ" الصينية ، فلا تشعر بالذعر.

فقد كشفت شركة الكهرباء في المدينة أنها تخطط لاستخدام طائرات من دون طيار ترمي باللهب لإزالة القمامة العالقة بأسلاك الضغط العالي.

ويظهر الفيديو العمال وهم يقومون بتسيير طائرة وتوجيهها ناحية النفايات العالقة وتدميرها عبر إشعال النار فيها.

وقال أحد العمال إن هذه الطريقة أكثر فاعلية وكفاءة كما أنهم ليسوا مضطرين بعد ذلك إلى تسلق الأعمدة لإزالة القمامة.

وتسبب هذه النفايات العالقة العديد من المشاكل، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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