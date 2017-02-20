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منوعات|سوريا

شاهد: أطباء يسابقون الزمن لإنعاش مولود سوري

20/2/2017

تداول نشطاء سوريون مقطعا مصورا لعملية إنعاش مولود سوري ولد حديثا.

ونشرت صفحة محطة تلفزيون "إن تي دي" الصيني على فيسبوك الفيديو الذي يتضمن جهود الطاقم الطبي المتواصلة لإنعاش الطفل، الذي يبدو أنه لم تبد عليه آثار التنفس لدى ولادته.

وقالت المحطة إن الفيديو يصور "إنعاش طفل سوري ولد في تفجير بسوريا" لكنها لم توضح مكان وقوع التفجير أو مكان ولادة الطفل أو معلومات عنه أو عن أسرته.

وقال أحد المسعفين في الفيديو إن عملية الإنعاش استغرقت نحو 20 دقيقة.

وحصد الفيديو، الذي نشر قبل أسبوع، نحو 65 مليون مشاهدة على الصفحة، فضلا عن آلاف المشاهدات على صفحات أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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