دراسة: الاختناق المروري يكلف قائدي السيارات في أمريكا 1200 دولار سنويا

قالت دراسة أمريكية إن الاختناقات المرورية تكلف قائدي السيارات في الولايات المتحدة 1200 دولار في المتوسط سنويا.

وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة إنريكس، إن كل سائق سيارة يخسر هذا المبلغ في شكل وقود ووقت مهدرين وبشكل أكبر في لوس أنجليس، وهي المدينة التي تعاني أكبر تأخير في العالم في ساعة الذروة المرورية.

وتقوم شركة إنريكس، ومقرها في كيركلاند بواشنطن، بتجميع وتحليل بيانات المرور التي تم جمعها من مركبات ومن الطرق الرئيسية.

وتقول الدارسة إنه رغم أن تايلاند كانت أكثر دول العالم تكدسا في 2016 فإن الولايات المتحدة كانت الأسوأ من الناحية المرورية بين الاقتصاديات الغنية والمتقدمة.

ووجدت إنريكس أن خمسا من أكثر المدن ازدحاما في العالم تقع في الولايات المتحدة.

والاختناق المروري في الولايات المتحدة ليس مشكلة جديدة، ولكن ربما يحصل على اهتمام جديد إذا مضي الرئيس دونالد ترامب قدما في برنامج واسع النطاق للاستثمار في البنية الأساسية مثلما وعد.

والاختناق المروري المزمن يمثل مصدر قلق للشركات العالمية لصناعة السيارات وبدأت بعض المدن الرئيسية في الحد من دخول المركبات الخاصة إلى مناطق وسط المدن.

وقسمت إنريكس البيانات بأساليب مختلفة. وقالت إن سائقي السيارات في لوس أنجليس قضوا 104 ساعات في المتوسط يكافحون حركة المرور البطيئة خلال ساعات الذروة في 2016. ويضع هذا لوس أنجليس على رأس قائمة المدن التي قضى فيها سائقو السيارات معظم الساعات عالقين في حركة مرور بطيئة خلال ساعات الذروة.

ولكن بمقياس آخر، وهو مقدار الوقت الذي يقضيه قائدو السيارات عالقين في الزحام المروري من إجمالي وقت القيادة كله، كانت موسكو الأسوأ.

وقالت إن قائدي السيارات في موسكو قضوا 25.2 بالمائة من إجمالي ساعات القيادة في طرق مزدحمة في حين قضى قائدو السيارات في لوس أنجليس 12.7 بالمائة من إجمالي وقت القيادة في حركة مرور بطيئة.

وفي بوغوتا بكولومبيا قضى قائدو السيارات 31.8 بالمائة من إجمالي وقت قيادة السيارة في اختناق مروري.

وبعد لوس أنجليس ضمت قائمة إنريكس نيويورك وسان فرانسيسكو وأتلانتا وميامي كأسوأ مدن تعاني من الاختناق المروري في الولايات المتحدة.