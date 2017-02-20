المصرية إيمان.. ‏أثقل امرأة في العالم تفقد 40 كيلوغراما في أسبوع

أعلن الأطباء في مستشفى صايفي بمدينة مومباي الهندية والذين يشرفون على علاج ‏المصرية إيمان عبد العاطي أنها فقدت 40 كيلو جراما.

وذلك منذ دخولها ‏المستشفى قبل أسبوع ما يسمح لها بتحريك أطرافها ويديها بعض الشىء، على خلاف ما كانت ‏عليه من قبل.

ونقلت صحيفة آشيان ايدج الهندية عن هؤلاء الأطباء قولهم "إنه بعد تخسيسها 40 كيلوغراما، أصبحت ‏إيمان مبتهجة وتعلو وجهها الابتسامة".‏

وتوصف إيمان (36 سنة) بأنها أثقل امرأة في العالم بعد أن سجل وزنها 500 كيلوغرام، وقد تم نقلها إلى ‏هذا المستشفى الخاص لإجراء جراحة لها لتخفيض الوزن،‏ وقالت المصادر إنه في وقت سابق، كان وزن إيمان يبلغ 500 كيلوجرام ‏وكانت مكتئبة ومتشائمة.

وقالت أخصائية الغدد الصماء في المستشفى (التي تعالج الأشخاص الذين يعانون من اختلالات ‏هرمونية) وتتابع حالة إيمان، إن تخفيض الوزن على هذا النحو قد جعل ‏المريضة متفائلة بشأن العلاج الذي تتلقاه.

وقالت دكتور شيهلا شيخ، أخصائية الغدد الصماء، متحدثة إلى صحيفة آشيان إيدج إن "إيمان أظهرت تحسنا جذريا بعد أن فقدت ما بين 35-40 كيلوجراما بعد دخولها المستشفى" وقالت إنها ‏تستجيب جيدا للعلاج وبدأت تحرك يديها وأطرافها، وهى علامات جيدة"‏.

وقالت الطبيبة عن حالة إيمان النفسية "بعد فقدان الوزن، أصبحت إيمان أكثر عزما وإيجابية.. إنها الآن أكثر سعادة وإيماءاتها تعكس حالة نفسية مبتهجة. إنها تظهر الثقة في شفائها ‏الكامل".‏

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمان جاءت لمدينة مومباي لإجراء جراحة لعلاج البدانة لإنقاذ حياتها. ‏وسوف يتحدد موعد هذه الجراحة بعد ظهور نتائج دراسة الجينات الوراثية التي أجريت لها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. ونوهت بأنه يشرف على علاج المريضة المصرية فريق مكون من 13 طبيبا.

وتعليقا على حالة إيمان النفسية، قال الطبيب النفسي دكتور يوسف ماتشيسوالا إن إيمان جاءت ‏على أمل أنها سوف تسير على قدميها، ولكنها ظلت لسنوات عديدة حبيسة غرفتها ولم تكن ترى ‏العالم. وتلك الظروف في حد ذاتها تسبب الاكتئاب". وقال إنه "بعد فقدان الوزن ربما يكون عندها ‏أمل في أنها ستكون على ما يرام يوما ما".‏

وقالت الصحيفة إنه وفقا لخطة الأطباء، فإن إيمان في حاجة إلى أن تخس 200 كيلوجرام خلال الأشهر الستة المقبلة‎.‎

وقال دكتور مفضل لكدوالا المشرف على علاج إيمان إن علاج إيمان لا يمكن أن يتم بسرعة‎، ‏وسوف تكون عملية بطيئة، ‎وأضاف ‏‎أن إيمان لابد أن تخس 100 كيلو جرام قبل إجراء ‏العملية الجراحية، كما ‏‎‏نريد أن نضمن تخفيض وزنها ‏100 كيلوجرام أخرى بعد الجراحة، وأن ‏تكون قادرة على الجلوس،‏ أما المشي فلا ‏يزال هدفا بعيد المنال.