شاهد: مغنية بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 بألبوم جديد

تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها المئة الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها.

وستصدر المغنية التي يطلق عليها "معشوقة القوات" ألبومها بعنوان (فيرا لين 100) يوم 17 مارس/ آذار أي قبل عيد ميلادها المئوي بثلاثة أيام.

ومن خلال أغانيها أصبحت لين رمزا للأمل لجنود بريطانيا والحلفاء الذين كانوا يحاربون ألمانيا النازية وحصلت على لقب سيدة في 1975 تكريما لها.

وفي 2009 عندما كانت في سن 92 عاما أصبحت لين أكبر فنان على قيد الحياة يصل ألبومه إلى المركز الأول في بريطانيا وذلك مع ألبوم تضمن إعادة إصدار أغنيات قديمة لها.

وجعلها الألبوم كذلك الفنانة الوحيدة التي امتد مشوارها في أغاني البوب من أربعينيات القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين.

وقالت لين إنه أمر رائع بالنسبة لها أن تستمع إلى أغنياتها مجددا ولكن بطريقة جديدة تماما.