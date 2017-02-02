شاهد: مدرس يستقبل تلاميذه بطريقة غريبة

قرر مدرس أمريكي اللجوء إلى طريقة جديدة لتعميق العلاقة بينه وبين التلاميذ الذين يقوم بالتدريس لهم.

ويقوم المدرس باستقبال التلاميذ عند باب الفصل قبل أن يسلم على كل طالب على حدة بشكل مختلف.

ويقول باري وايت إن هذه الطريقة تقوي من الرابطة بينه وبين كل طالب مما يسهل عليه عملية التدريس.

وأشار وايت، الذي يقوم بالتدريس للصف الخامس، إلى أنه استوحى الفكرة من لاعب السلة الشهير ليبرون جيمس الذي يتبادل السلام مع زملائه بشكل مختلف.

ويقوم بالسلام على كل تلميذ في فصله بطريقة مختلفة عن باقي التلاميذ، وذلك ليشعر كل تلميذ بالتفرد والخصوصية في العلاقة معه.