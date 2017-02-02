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منوعات|ألمانيا

شاهد: كلب يكسر ساق امرأة بمحطة قطار

2/2/2017

تسبب كلب بوليسي في سقوط امرأة على قضبان السكة الحديد وكسر ساقها، ما أثار رعب الركاب المنتظرين بمحطة قطار بألمانيا.

 وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، كانت المرأة تمشي على رصيف المحطة بانتظار القطار القادم حين هاجمها كلب الحراسة التابع للشرطة وأدى إلى سقوطها على مسار القطار ما تسبب في كسر ساقها.

وتجمع العشرات من رجال الشرطة الذين تواجدوا بكثرة في المحطة لحماية نحو 11 ألف مشجع ومنع الشغب أثناء ثاني مباراة في دوري كرة القدم الألماني بين فريقي نورمبرغ ودينامو درسدن المحليين.

وسرعان ما تجمعت الشرطة في المكان لإنقاذ السيدة قبل قدوم القطار، واعتذر المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية توماس غيغل على ما حدث مع  السيدة  مؤكداً أن الكلاب البوليسية مدربة على الحماية وليس الهجوم.

وقال مدرب الكلاب نوربرت ريبيرت، إن هناك سوء سلوك واضح من الشرطي، وتابع "كان خطأً جوهريًا بعدم سيطرته على الكلب من خلال إعطائه الأمر بالجلوس أو تهدئته حين بدأ ينبح عند قدوم السيدة ذات الوشاح الأحمر والطفل".

ونقلت السيدة إلى المستشفى، وليست هناك معلومات متوفرة عن حالتها الصحية في الوقت الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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