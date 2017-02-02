شاهد: قتال شوارع في مدرسة أمريكية واعتقال 6 طلاب

شهدت إحدى المدارس الأمريكية مشاجرة عنيفة بين الطلاب، وسط شكاوى من أن القواعد البيروقراطية تساهم في استمرار هذه الظاهرة.

ووقعت المشاجرة في مدرسة "تيري" الثانوية بمقاطعة هندز بولاية مسيسيبي الأمريكية؛ حيث تبادل عدد من الطلاب اللكمات والركلات بينما التف حولهم آخرون يشاهدون المعركة.

وقال فيكتو ماسون، الذي يشغل منصب الشريف بمقاطعة هندز، إن الطلاب المشاركين في المشاجرة هم ستة طلاب، وقد ألقت الشرطة القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة ارتكاب سلوك غير منضبط.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية الخميس إن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه المشاجرات.

لكن طالبة سابقة ومعلّمة بالمدرسة قالا إن قواعد البيروقراطية ساهمت في تفاقم المشكلة.

وقالت الطالبة ميلودي تومبسون إنها شاركت سابقا في إحدى هذه المشاجرات لكنها تم فضها على الفور وتم اصطحاب الطلاب إلى مكتب مدير المدرسة في غضون 30 ثانية.

لكنها أضافت أن الأمور تغيرت الآن إلى الأسوأ؛ حيث تقضي القواعد الآن بضرورة استكمال إجراءات وأوراق معينة كي يمكن اصطحاب الطلاب إلى مكتب المدير.

كما قال معلم بالمدرسة، رفض الإفصاح عن اسمه، لمحطة تلفزيونية محلية إن المعلمين ممنوعون من معاقبة الطلاب المتورطين في الشجار، الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.