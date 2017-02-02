شاهد: شقة فاخرة بالمجان إذا أجبت عن هذا السؤال

أعلن مليونير بريطاني منح شقة مفروشة بالكامل، قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني (150 ألف دولار)، إلى شخص أو عائلة "مناسبة" بالمجان.

وبحسب صحيفتي ميرور وميترو البريطانيتين، قال المليونير الإنجليزي ماركو روبنسون (48 عامًا) إن الشقة تقع في مدينة بريستون لانكس، التابعة لمقاطعة لانكشير البريطانية، وتضم 3 غرف نوم، ولا تخضع لأي رهن عقاري، في واقعة نادرة، وفرصة لا تتكرر كثيرًا.

والمليونير روبنسون أب لطفلين، ويملك 150 منشأة في مختلف أنحاء العالم، وقال إنه يصور حاليًا فيلما وثائقيًا مع إحدى القنوات المحلية، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد الفائز خلال الأسابيع الستة المقبلة، واشترط في المرشحين أن تكون أعمارهم فوق الـ 18 عامًا، وأن يفسروا في فقرتين لماذا هم في الحاجة إلى هذا المنزل.

وقال "الشخص أو الأشخاص الذين أرغب في أن يعيشوا بهذه الشقة، هم الذين في حاجة ماسة لها، ويحتاجون بالفعل إلى الأمن والأمان، لذا سأعطيها للشخص المناسب".

وتابع "كما أعطاني بعض الناس الفرصة وساعدوني حتى بدأت أثق في نفسي وأنجح في الأعمال التجارية، بعدما عشت الفقر حتى أنني كنت أنام على مقاعد الحدائق العامة في طفولتي بصحبة أمي، أريد أن أساعد أنا أيضًا شخصًا ما محظوظا بأن أتخلى له عن واحدة من ممتلكاتي".

وقال إن العثور على المرشحين للفوز بالمنزل لن يكون سهلًا بل هي مهمة صعبة للغاية حيث إنه سيتقدم كثيرون لنيل تلك الشقة.