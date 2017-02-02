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شاهد: السر وراء خدعتين يحقق 10 ملايين مشاهدة

2/2/2017

حصد مقطع مصور يكشف السر وراء خدعتين سحريتين نحو 9 ملايين و800 ألف مشاهدة خلال يومين من نشره بصفحة 5-Minute Crafts على فيسبوك.

وتنطوي إحدى الخدعتين على حل ربطة عنق معقودة على الرقبة وجذبها في ثوان مع اختفاء العقدة بشكل مفاجئ، بينما الثانية تنطوي على قص طرفي خيط كان مثنيًا على الآخر ليوهم المشاهد بإعادته سليما.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، محققاً نحو 10 ملايين مشاهدة، بالإضافة لنحو 150 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق، وأعجب البعض بفكرة الخدعتين البسيطتين كونها ممتعة إذا طبقت في اللعب مع الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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