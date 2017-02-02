النوم الجيد ليلاً يحسّن الحياة الجنسية للنساء

أظهرت دراسة أمريكية، أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً يؤدي إلى تحسين الحياة الجنسية للنساء فوق سن الخمسين عاماً مع شريك حياتهن

وأوضح الباحثون في جمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية، بدراستهم التي نشروا نتائجها اليوم الخميس، في دورية الجمعية، أن مشاكل النوم تزيد مع التقدم في السن.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب فريق البحث حالة 93 ألفًا و668 من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عامًا.

وأظهرت النتائج، أن النوم أقل من 7 إلى 8 ساعات ليلاً، يرتبط بانخفاض احتمالية حدوث إشباع جنسي لدى السيدات.

وذكرت النتائج، أن 56٪ من السيدات المشاركات في الدراسة ذكرن أنهن راضيات بنسب متفاوتة عن علاقتهن الجنسية مع شريك حياتهن، فيما أفادت 52٪ من المشاركات بأنهن مارسن نشاطًا جنسيا خلال العام الماضي، وأن 31% من المشاركات عانين من الأرق ومشاكل في النوم.

وقال الباحثون، إن الأشخاص الذين يعانون من الأرق، هم أقل رضًا عن حياتهم الجنسية، لكن النساء اللواتي يحصلن على قسط كاف من النوم ليلاً من المرجح أن يكن أكثر ميلًا لممارسة الجنس بانتظام.