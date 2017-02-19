يوتيوب يضيف خاصية البث المباشر إلى تطبيقه للأجهزة الذكية

يعتزم موقع "يوتيوب" إضافة خاصية جديدة إلى تطبيقه الخاص بالأجهزة الذكية تسمح ببث مواد الفيديو مباشرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المواقع المنافسة مثل "فيسبوك" و"تويتر" خاصية مماثلة.

وبحسب الموقع التابع لمجموعة غوغل لخدمات الإنترنت فإن مستخدمي قنوات "يوتيوب" الذي يمتلكون أكثر من 10 آلاف مشترك في أي قناة من هذه القنوات، سيكونون أول من يحصل على فرصة البث المباشر لموادهم من خلال هواتفهم الذكية،.وسيتم دمج هذه الخاصية مباشرة في تطبيق "يوتيوب".

ورغم تأخر موقع "يوتيوب" في الانضمام إلى مقدمي خدمة البث المباشر عبر الأجهزة المحمولة، فإن كورت فيلمس المدير المسؤول في الموقع الجديد، شدد على أن الموقع يقدم خدمة البث المباشر للفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية منذ عام 2011.

ومؤخرا، جذبت خاصية "بريسكوب" التابعة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" اهتماما كبيرا من جانب المستخدمين من خلال خاصية البث المباشر عبر الهواتف الذكية.

وقال "فيلمز" إنه تم اختبار الخاصية الجديدة من خلال المئات من مستخدمي "يوتيوب" لمدة نصف عام، مضيفا "الآن سيكون لدينا مئات الآلاف" من المستخدمين الذين سيشاركون في اختبار الخاصية الجديدة لتطبيق "يوتيوب" للأجهزة الذكية.

وقد تم دمج خاصية البث المباشر في تطبيق "يوتيوب" العام وستظهر في مساحة منفصلة على نافذة التطبيق.