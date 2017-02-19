فيديو: 14 مليون مشاهدة لطفل يستمتع بالمياه الراكدة على الطريق

حصد مقطع مصور طريف يرصد رد فعل طفل عند عبوره أمام مياه راكدة على الطريق، نحو 14 مليون مشاهدة في أقل من يومين على نشره بفيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، طفلًا صغيرًا لا يتعدى عمره ثلاثة أعوام، وهو يسير في طريق ريفي بصحبة كلب العائلة حين رأى ماءً راكدًا أمامه يشبه مياه البِرَك الموحلة.

وعلى الفور سحب الطفل الكلب باتجاه الماء المتسخ ومر من منتصفه، ويبدو أن الأمر أعجبه كثيرًا، فوضع سلسلة الكلب على الأرض ونظر إليه كأنه يطلب منه الانتظار قليلًا من أجل بعض المتعة على الطريق الموحل.

وأخذ الطفل يعاود العبور والمرور داخل الوحل مستمتعًا، وكرر الأمر مرات عديدة، وقد بدت عليه آثار السعادة، في حين وقف الكلب مكانه في هدوء ينظر إلى حركات الصغير حتى انتهى وعاد إليه، ثم واصلا السير وكأن شيئًا لم يحدث.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق ناشر الفيديو "هو يحب المشي مع كلبه المفضل، لكنهم (الأطفال) يحبون البِرَك أكثر".