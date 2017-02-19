شاهد: نجاة أم وطفلها مرتين متتاليتين من دهس سيارة

نجت أم صينية وطفلها من الموت المحقق مرتين بعد تعرضهما لحادثين متتاليين في مدينة تشونغتشينغ غربي الصين.

ونشر التلفزيون الصيني المركزي عبر يوتيوب، مقطعًا مصورًا يرصد تلك اللحظات الصادمة، وظهرت فيها الأم تسير إلى جوار ابنها الصغير حين صدمتهما سيارة رجعت إلى الوراء بشكل مفاجئ.

وأدى الحادث لسقوط الأم والطفل من فوق جسر لكن السيارة كادت تقضي عليهما مرة أخرى عند سقوطها من أعلى الجسر لكن الأم استطاعت تدارك الأمر بسرعة وزحفت مبتعدة عن السيارة، بينما كان الطفل أسفل سيارة أخرى متوقفة منذ أن أطاح به التصادم الأول.

وقالت الأم إنها كانت تحاول إنقاذ حياة طفلها بحمايته بجسدها ولم تكن مدركة أن ردة فعلها تلك أنقذت حياتها حيث كانت ستسقط فوقها السيارة لتقضي عليها في الحال في المرة الثانية إن لم تتحرك في الوقت المناسب.

وذكرت تقارير محلية أن الأم وتدعى "داي" تعرضت لكسور متعددة بسبب الحادث، أما الطفل فتعرض لإرتجاج في المخ نتيجة ارتطامه بالأرض، إلا أن حالته ليست خطيرة.