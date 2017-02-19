شاهد: ناسا تلغي إطلاق صاروخ قبل ثوان من الموعد المحدد

ألغت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إطلاق صاروخ للفضاء السبت قبل ثوان معدودة من الموعد المحدد لإطلاقه بسبب مشكلة فنية.

وجاء إلغاء إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من منصة إطلاق تاريخية في فلوريدا قبل 15 ثانية من موعده.

وتحدد موعد إطلاق آخر غدا الأحد في الساعة 9:38 صباحا بالتوقيت المحلي (1438 بتوقيت غرينتش).

وكانت منصة الإطلاق التابعة لناسا في مركز كنيدي للفضاء متوقفة عن العمل منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء قبل ما يقرب من ست سنوات.

وكان موعد إطلاق اليوم محددا في العاشرة ودقيقة واحدة صباحا بالتوقيت المحلي (1501 بتوقيت غرينتش) السبت.

ولم تطلق شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب (سبيس إكس) المملوكة للملياردير إيلون ماسك أي صاروخ من فلوريدا منذ ستة أشهر.

وعلقت الرحلات الصاروخية إثر انفجار صاروخ بعد تزويده بالوقود من أجل إجراء اختبار روتيني قبيل الإطلاق في محطة القوات الجوية في كيب كنافيرال. ودمر الحادث الصاروخ وحمولته وألحق أضرارا بالغة بمنصة الإطلاق.

واستأنفت سبيس إكس إطلاق الصواريخ الشهر الماضي من منصة إطلاق أخرى في كاليفورنيا في حين سارعت لإنهاء العمل على منصة الإطلاق القديمة.

ومنصة إطلاق فلوريدا بنيت في الأساس في عهد برنامج أبوللو لاستكشاف القمر في الستينيات وخضعت للتجديد من أجل رحلات المكاكيك الفضائية التي حدثت في الفترة من 1981 وحتى 2011.

ووقعت سبيس إكس عقدا لاستئجار المنصة لمدة 20 عاما في 2014.

والصاروخ يحمل كبسولة محملة بإمدادات ومعدات تجارب علمية تزن

حوالي 2500 كيلوغرام لإيصالها لمحطة الفضاء الدولية وهي معمل أبحاث

تكلف مئة مليار دولار ويحلق فوق الكرة الأرضية على ارتفاع نحو 400

كيلومتر.