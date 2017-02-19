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شاهد: ملاكم بريطاني استخف بخصمه فطرحه أرضا

19/2/2017

شهدت مباراة ملاكمة في بريطانيا واقعة غريبة حيث تعمد ملاكم الرقص أمام خصمه أمام الجمهور.

واستخف الملاكم جو هاردينغ بمنافسه جون سيغاس خلال لقائهما في إطار البطولة البريطانية لفنون القتال المختلط في كولشيستر ببريطانيا، معقل هاردينغ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وخلال المباراة التي كان هاردينغ متفوقا فيها في الجولتين الأولى والثانية، وبعد ثوان معدودة من الجولة الثالثة والأخيرة استخف هاردينغ بمنافسه ووقف يرقص في الحلبة.

وعاجله منافسه بضربه في الوجه أفقدته توازنه ووعيه ليسقط على الأرض مغشيا عليه ويخسر المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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