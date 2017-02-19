البث الحي
منوعات

شاهد: معرض ترفيهي لشخصيات كوميدية للمرة الأولى في السعودية

19/2/2017

في مشهد لا يتكرر كل يوم في شوارع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ظهر شبان سعوديون بأزياء شخصيات مثل هالك ودكتور دوم.

وعلى مدى ثلاثة أيام ارتدى نحو 24 ألف سعودي هذه الأزياء ولونوا وجوههم بالطلاء واصطفوا لحضور أول معرض (كوميك كون) استضافته جدة حيث امتلأت خيمة بالمدينة المُطلة على البحر الأحمر بشخصيات الروبوت وألعاب الفيديو والقصص المصورة.

ونُظم معرض القصص المصورة العالمي تحت إشراف الهيئة العامة السعودية للترفيه التي استضافت سلسلة مهرجانات وعروض كوميدية وحفلات موسيقية هذا العام.

وبدا أن  حشود الشباب الذين يتابعون الأنشطة الترفيهية في المملكة يشعرون بطاقة إيجابية حيث كانوا يلتقطون صورا لمقدمي العروض ويتحدثون مع بعضهم في معرض (كوميك كون).

وبدأ معرض (كوميك كون) في العام 1970 عندما تجمع نحو مئة من محبي الخيال العلمي في سان دييجو لتبادل القصص المصورة.

وتطور المعرض منذ ذلك الحين ليتحول إلى احتفالات عالمية اجتذبت أكثر من 130 ألف شخص في لندن وموسكو ودلهي وسيدني ودبي.

وحملت النسخة السعودية من (كوميك كون) بعض سمات مستضيفيها. فالرجال والنساء يصطفون في طوابير مستقلة خارج مكان إقامة المعرض في ظل تواجد شرطي مُكثف كما يتوقف العرض تماما كلما أُذِن للصلاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)