شاهد: معرض ترفيهي لشخصيات كوميدية للمرة الأولى في السعودية

في مشهد لا يتكرر كل يوم في شوارع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ظهر شبان سعوديون بأزياء شخصيات مثل هالك ودكتور دوم.

وعلى مدى ثلاثة أيام ارتدى نحو 24 ألف سعودي هذه الأزياء ولونوا وجوههم بالطلاء واصطفوا لحضور أول معرض (كوميك كون) استضافته جدة حيث امتلأت خيمة بالمدينة المُطلة على البحر الأحمر بشخصيات الروبوت وألعاب الفيديو والقصص المصورة.

ونُظم معرض القصص المصورة العالمي تحت إشراف الهيئة العامة السعودية للترفيه التي استضافت سلسلة مهرجانات وعروض كوميدية وحفلات موسيقية هذا العام.

وبدا أن حشود الشباب الذين يتابعون الأنشطة الترفيهية في المملكة يشعرون بطاقة إيجابية حيث كانوا يلتقطون صورا لمقدمي العروض ويتحدثون مع بعضهم في معرض (كوميك كون).

وبدأ معرض (كوميك كون) في العام 1970 عندما تجمع نحو مئة من محبي الخيال العلمي في سان دييجو لتبادل القصص المصورة.

وتطور المعرض منذ ذلك الحين ليتحول إلى احتفالات عالمية اجتذبت أكثر من 130 ألف شخص في لندن وموسكو ودلهي وسيدني ودبي.

وحملت النسخة السعودية من (كوميك كون) بعض سمات مستضيفيها. فالرجال والنساء يصطفون في طوابير مستقلة خارج مكان إقامة المعرض في ظل تواجد شرطي مُكثف كما يتوقف العرض تماما كلما أُذِن للصلاة.