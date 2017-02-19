شاهد: لحظة إنقاذ فتاة سقطت في بحيرة متجمدة

أنقذ ثلاثة صيادين فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا بعدما سقطت في بحيرة ليتل أوسيبي المتجمدة بمدينة وتربرو في نيويورك.

وبحسب شبكة سي بي إس الأمريكية، كانت الفتاة تتزلج على الجليد أعلى البحيرة حين اصطدمت زلاجتها بالمياه المفتوحة فعلقت وسط البحيرة الجليدية وسقطت في المياه الباردة مرتين.

وهرع المنقذون الثلاثة لإنقاذ الفتاة بكل شجاعة حين رأوا المشهد، وقام أحدهم ويدعى بيل رودغرز الذي جاء لصيد الأسماك، بإلقاء حبل وقام بلفها به، وتم سحبها بعربة ثلوج رباعية صغيرة ثم نقلوها إلى أحد الأكواخ لتحصل على بعض الدفء.

وأثنى مكتب عمدة نيويورك على التصرف البطولي للرجال الثلاثة، في حين علق رودغرز قائلا إنه ليس بطلًا فقد كان الكثير من الناس هناك وأي أشخاص مكانهم كانوا سيساعدونها، لكن تصادف أنهم كانوا الأقرب لموقع الحادث، وكانت معهم عربة ثلوج ساعدتهم في انتشال الفتاة.