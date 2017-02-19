شاهد: قرش يفتك بزميله أمام الصيادين

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة ترصد لحظة افتراس قرش لزميله في معركة دموية أمام أعين الصيادين.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "الصياد" على فيسبوك، لحظة انقضاض القرش على آخر وشطره نصفين في ضربة قاضية، وظهرت الدماء أسفل المياه لتنتهي المعركة الدموية وسط دهشة الصيادين ورعبهم.

ويبدو أن بعض الأشخاص كانوا في رحلة صيد حين ظهر قرش يسبح بالقرب من زورقهم، فقرروا تصوير ورصد اللحظة لاسيما مع محاولة أحدهم صيد القرش القريب.

لكنهم فوجئوا جميعًا بظهور قرش آخر ضخم قادم بأقصى سرعته من الأسفل انقض على زميله وقضمه من منتصف جسده بقوة، حاسمًا المعركة لصالحه.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة مثل "تبقى في إيدك وتقسم لغيرك".