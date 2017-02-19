شاهد: غوغل تشيد بـ "الجزيرة" في مجال التحول الرقمي

نشرت شركة غوغل على حسابها في موقع يوتيوب مقطعا يبرز تجربة شبكة الجزيرة الإعلامية في التحول الرقمي.

واستخدامها المتميز للتطبيقات والتقنيات التي استحدثتها غوغل لدعم العمل الإعلامي وتطويره.

وأكدت شركة غوغل أن الجزيرة تعتبر مثالا ناجحا يحتذى به في مجال التحول الرقمي، واستخدام منصات ووسائط جديدة للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، حيث تجاوز عدد المشتركين في قنوات الشبكة على يوتيوب مليوني مشترك، بينما عززت الشبكة وجودها على أجهزة "الموبايل" عبر عدد كبير من التطبيقات الخاصة.

وتحرص شبكة الجزيرة الإعلامية على تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال اعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في شتى فنون العمل الإعلامي، وتعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال التحول الرقمي، وحققت قنواتها الرقمية نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية.