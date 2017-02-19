شاهد: طريقة قاسية للتخلص من ألف "كتكوت" في بريطانيا

عثرت السلطات المحلية في بريطانيا على أكثر من ألف "كتكوت" بعمر يوم واحد ملقاة في حقل مهجور بمقاطعة كامبريدج.

وعثر أحد المقيمين على "الكتاكيت" في حالة يرثى لها في ظل انخفاض درجات الحرارة ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة منها قبل وصول السلطات المعنية لإنقاذ ما تبقى منها يوم الجمعة الماضي.

ووصفت السلطات الواقعة بشديدة القسوة حيث تخلص أحد التجار أو مربي الدواجن فيما يبدو من الكتاكيت بشكل قاس لعدم حاجته إليها.

وتولت جمعيات خيرية معنية بحقوق الحيوان إنقاذ ما تبقى من "الكتاكيت" فيما تولت السلطات التحقيق للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وانتشرت خلال الفترة الماضية مقاطع فيديو لحالات عديدة للتخلص من الكتاكيت الذكور في مزارع الدواجن بسبب عدم الحاجة إليها مقارنة بالإناث التي يتم بيع إنتاجها من البيض.