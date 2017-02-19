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شاهد: صمود غزلان فوق قطع الثلج أثناء انهيار نهر جليدي

19/2/2017

نشرت قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب، مقطعا مصورا يرصد صمود 3 من الغزلان على قطع جليدية متحدين انجراف الثلوج أثناء انهيار نهر متجمد.

وتم التقاط المقطع في ولاية أوريغون الأمريكية، حين توجه مصور الفيديو إلى نهر غراند روند مع صديقه للتحقق من وجود أسماك، وفوجئا بفيضانات من الثلوج والأوحال تسير بسرعة تقترب من 20 كيلومترا في الساعة، بعد انهيار النهر الجليدي.

وكان الأمر الأكثر دهشة هو صمود 3 غزلان فوق قطع جليدية اثنين كانا معًا وآخر بمفرده، وكانوا يقاومون انجراف الثلوج.

وحاول الرجل وصديقه إنقاذهم إلا أن أحد الغزلان اختفى عن أنظارهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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