شاهد: رد فعل شاب بعد نجاح جراحة نادرة لزراعة وجه جديد

حصل شاب أمريكي على وجه جديد بعد نجاح واحدة من أكثر العمليات الجراحية ندرة في العالم.

وجاءت هذه الجراحة الناجحة للشاب الأمريكي آندى ساندنيس (31 عامًا) من مدينة نيوكاسل بولاية وايومنغ، بعد 8 عملية جراحية أخرى سابقة في الوجه استغرقت 4 أشهر ونصف الشهر، وعقب 10 أعوام على تفجيره وجهه في محاولة انتحار فاشلة

وتعد هذه الجراحة الأولى من نوعها التي تجرى في مركز مايو الطبي بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكانت لحظة فارقة في حياة ساندنيس حين سلمه الطبيب المرآة بعد العملية ليحدق في ملامح وجه الجديد الذي منحه له كالن روس (21 عامًا) والذي انتحر في يونيو/حزيران 2016.

وخضع ساندنيس لجراحة زرع وجه مميزة للغاية منحته فرصة لرؤية وجهه كاملا بعد ثلاثة أسابيع فقط من إجراء العملية، وقال إن النتيجة تجاوزت كافة توقعاته.

واستغرقت العملية 24 ساعة لشراء وجه المانح وإعداد آندي للجراحة، ونتيجة لدقة المنطقة أسفل عينيه كانت هناك 32 ساعة إضافية، بمشاركة فريق من عشرات الجراحين وهيئة التمريض.

وكان آندي في عمر الـ21 عامًا وقبل يومين من عيد الميلاد في عام 2006 حين حاول الانتحار بتفجر رأسه ببندقية من أسفل ذقنه؛ لكنه اليوم نادم على ما فعل وقال إنه ارتكب خطأ فادحا في حق نفسه آنذاك.

وعاد ساندنيس إلى قريته ليمارس حياته الجديدة بصحبة زوجته وطفلته.