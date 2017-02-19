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تلوث الهواء قد يتسبب بـ 2.7 مليون حالة ولادة مبكرة سنويا

19/2/2017

يقول علماء إن الحد من تلوث الهواء الطلق ربما يساعد في منع 2.7 مليون حالة ولادة مبكرة سنويا.

ويهدد تزايد حالات الولادة المبكرة حياة آلاف الأطفال وتزيد من خطر تعرضهم لمشكلات بدنية وعصبية على المدى الطويل.

وذكرت دراسة نُشرت على الإنترنت في دورية البيئة الدولية أن الجزئيات الصغيرة في الهواء الناجمة عن أدخنة الديزل والحرائق ومصادر أخرى ربما تزيد من خطر الولادة المبكرة إلى جانب عوامل خطر أخرى من بينها سن الأم وصحتها. 

وقال كريس مالي كبير معدي الدراسة التي اعتمدت على بيانات من عام2010  إن "تلوث الهواء ربما لا يؤذي فقط الناس الذين يتنفسون الهواء بشكل مباشر وإنما قد يؤثر أيضا بشكل خطير على الطفل في رحم الأم."

وقال الباحثون إن أغلب الولادات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء تحدث في جنوب آسيا وشرقها.ويبلغ نصيب الهند وحدها نحو مليون ولادة مبكرة والصين 500  ألف حالة أخرى.

وأضاف الباحثون أن المركبات التي تعمل بالديزل وحرائق الغابات وحرق المحاصيل والطهي باستخدام الخشب أو الروث أو الفحم الخشبي هي العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه المشكلة.

وقال التقرير إن المرأة الحامل في مدينة بالصين أو الهند ربما تستنشق هواء ملوثا أكثر بعشر مرات عما تستنشقه نظيرتها في ريف انجلترا أو فرنسا.

وأظهر الباحثون أن حالات الولادة المبكرة في المنطقة الغربية من جنوب الصحراء بأفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط مرتبطة بشكل أساسي بالتعرض لغبار الصحراء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بنحو15  مليون طفل يولدون قبل الأوان سنويا يتوفى مليون منهم.

المصدر : رويترز
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