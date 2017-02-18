فيديو: 13 مليون مشاهدة لخطة أسرة لطرد فأر من المنزل

حصد مقطع مصور طريف، لخطة أسرة لطرد فأر من المنزل، أكثر من 13 مليون و300 ألف مشاهدة في أقل من 14 ساعة عند نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، خطة الأسرة الأمريكية وهي تستعد بطريقة تحاكي التكتيكات العسكرية، وتنشر كل فرد من الاسرة في موقع محدد، ثم بدأت معركة طرد الفأر الضخم الذي اقتحم منزلهم في مدينة بطرسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونجحت الخطة الطريفة في التخلص بالفعل من الفأر الضخم الذي تدحرج على السلم بعد ضربه بالمقشة ليجد نفسه أمام الباب مطرودًا خارج المنزل وسط أجواء الفرح بالانتصار ونجاح المهمة، وحظي الفيديو الطريف بانتشار وإعجاب واسعين على مواقع التواصل.