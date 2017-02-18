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شاهد: ماذا حدث لرجل فتح نافذة طائرة لالتقاط صورة

18/2/2017

تسبب غباء رجل بفقدانه هاتفه على متن طائرة هليكوبتر، حين أخرج يده من نافذة صغيرة لالتقاط صورة للصحراء.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرجل بصحبة أصدقائه حين قرر فتح النافذة لالتقاط صورة للكثبان الرملية في الأسفل.

وبمجرد أن فتح النافذة لالتقاط الصورة طار الهاتف من يده من قوة الرياح وسقط في طريقه للأرض، ما تركه في حالة صدمة وسط ضحكات أصدقائه الذين بدؤوا في مواساته بعد ذلك.

وحظي الفيديو الذي لم يذكر ناشره مكان التقاطه، بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف البعض تصرف الرجل بالغبي والأبله، محذرين الآخرين من تكرار تلك التجربة الحمقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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