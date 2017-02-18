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منوعات|الصين

شاهد: كلب ذكي يهرب من قفصه ويحرر بقية زملائه

18/2/2017

خطط كلب من نوع هاسكي، لأجرأ عملية هروب جماعي عندما تمكن من الخروج من قفصه ثم حرر بقية زملائه داخل مستشفى بيطري بالصين.

وبحسب تليفزيون الصين المركزي ووكالة أنباء يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، اعتقد الكلب الذكي أنه غير مراقب، بينما تمكنت كاميرات المراقبة في مستشفى للحيوانات بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، من رصد خطة فرار الكلب من قفصه باستخدام فمه رغم صعوبة فتحه، ثم أطلق سراح اثنين من زملائه الآخرين.

وقال مالك العيادة البيطرية، تساو شنغ، إن القفص كان محكم الغلق ويصعب فتحه على البشر، ويتم فتحه عن طريق آلية معينة، ما أثار صدمة الجميع من شدة ذكاء الكلب وتصرفه غير المتوقع.

وكان العاملون في المستشفى البيطري يعتقدون أنه أغبى الكلاب الموجودة هناك، لكنهم غيروا وجهة نظرهم بعد تلك الواقعة الغريبة.

ولسوء الحظ باءت محاولة الكلب بالفشل ولم يتمكن وزملاءه من الفرار بعد أن عجز عن فتح باب المستشفى الخارجي بسبب وجود كلمة مرور.

المصدر : الجزيرة مباشر + يونايتد برس انترناشيونال
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