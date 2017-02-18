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شاهد: أقاموا جنازة لصديقهم بعد العثور على فتاة أحلامه

18/2/2017

أظهر مقطع طريف مجموعة من طلاب جامعة سانت ماري ببريطانيا، يقيمون مراسم جنازة لصديقهم بعد العثور على فتاة أحلامه.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، نعى أصدقاء الطالب آدم ميلنر (21 عامًا) خسارتهم صديقهم بعدما عثر على فتاة أحلامه وتدعى ميغان، فأقاموا حفلًا جنائزيًا ونشروه على موقع فيسبوك.

وظهر 10 من أصدقاء ميلنر وهم يجلسون أمام طاولة وضعوا عليها صورة صديقهم وبعضًا من أشيائه المفضلة من ألعاب الفيديو وعلبة السجائر وسط أجواء الموسيقى الحزينة.

وقال صديقه بن هال (19 عامًا) الذي نشر الفيديو، إن المجموعة اعتادت على الخروج معًا، لكن صديقهم عثر على حبيبة فجأة، وانشغل عنهم بعلاقته الجديدة ولم يتواجد بينهم في الفترة الأخيرة، فقرروا إقامة وداعًا عاطفيًا لصديقهم.

وحظى الفيديو الطريف بانتشار غير متوقع وواسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وقال أصدقاء ميلنر إن غرضهم كان المزحة والضحك مع صديقهم الحميم حتى يلتفت إليهم قليلًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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