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منوعات|إندونيسيا

شاهد: أغرب طرق تنظيف الأذن في إندونيسيا

18/2/2017

انتشرت في المدن الإندونيسية في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام الشموع في تنظيف الأذن وحمايتها من الأتربة والميكروبات.

وإيمانا بأهمية الشمع ودوره الفعال، كأحد عناصر الطب البديل، يقدم العديد من مراكز التجميل والعيادات الطبية وصالونات التدليك في البلاد خدمة شموع الأذن مقابل أسعار متفاوتة، وسط إقبال كبير من فئات عمرية متباينة.

وتعتمد فكرة تنظيف الأذن بالشموع، على إشعال شمعة ووضع الجانب غير المشتعل في أذن المريض وتركها حتى تنصهر وتنساب الى حد معين، فيما يقوم المعالج بتدليك ما حول الأذن.

ويعتقد الإندونيسيون بفاعلية هذه الطريقة في تنظيف الأذن وحمايتها وطرد الميكروبات والشمع (الصملاخ)المتراكم داخلها، فضلا عن حماية الانسان من الإصابة بالصداع.

على الجانب الآخر، يعارض كثير من الأطباء هذا الاعتقاد المثير للجدل، ويؤكدون عدم جدواه من الناحية الطبية، ويحذرون من خطورة تعرض الأذن لأضرار كبيرة حال استخدام الشمع بطريقة غير دقيقة، ومن قبل غير المحترفين.

ويضيف الأطباء أن رماد احتراق فتيل الشموع قد يسبب حدوث التهابات وانسدادات داخل الأذن.

المصدر : الأناضول
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