شاهد: أب يكتشف حقيقة صادمة عن ابنه في برنامج تليفزيوني

دخل أب نيجيري في نوبة بكاء بعدما كشف اختبار الحامض النووي في برنامج تلفزيوني، أن ولده الذي رباه على مدار 32 عاما ليس ابنه الحقيقي.

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، حل الأب "أوسكار" وولده "فالنتين" ضيفين في برنامج المذيع الإنجليزي الشهير جيرمي كايلي، والذي كشف فيه عن نتائج تحليل الحامض النووي (دي إن إيه).

وأصيب الرجل النيجيري الذي يعيش في إنجلترا، بصدمة قوية جعلته ينهار من البكاء، حين اكتشف أن الطفل الذي رباه ليس له صلة به من الناحية البيولوجية، وأنه ليس والده الحقيقي، في مشهد مؤثر للغاية.

وشارك فالنتين وأوسكار في البرنامج بعدما قالت والدة الصبي إن أبوه الذي رباه ليس والده الحقيقي، وشعر الاثنان بالصدمة فدخل الأب في نوبة بكاء بينما ظل الابن واجمًا، حين أعلن جيريمي نتائج الحمض النووي على الملأ، لتنتهي الحلقة على أتعس لحظة في حياة الرجلين.

وأحدث الفيديو ضجة واسعة على شبكة الإنترنت، ونال الرجلان تعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدي البرنامج الذين وصفوا نهاية الحلقة بأنها الأكثر حزنًا وألمًا على الإطلاق.