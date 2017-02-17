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شاهد: رجل ينقذ طفلا من الدهس تحت عجلات القطار

17/2/2017

استطاع رجل شجاع إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات قبل لحظات قليلة من دهسه تحت عجلات القطار.

وكان الطفل "سيرغي" عائدا إلى بيته بعد أن لعب الكرة مع أصدقائه، لكنه سقط من رصيف محطة القطار ووقع فوق القضبان، إلا أن أحد الركاب الذين كانوا متواجدين في المحطة قفز وراءه وساعده على النهوض وأعاده مرة أخرى إلى الرصيف، ولم تمض لحظات حتى وصل القطار مسرعا إلى المحطة.

ووقع الحادث في محطة القطارات الرئيسية بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

وتظهر كاميرات المراقبة الطفل يسير فوق الرصيف وهو منشغل بهاتفه المحمول، ولم ينتبه إلى نهاية الرصيف الذي يسير عليه، وبعد سقوطه حاول النهوض مرة أخرى إلا أنه فشل، واكتفى الركاب الآخرون بالمشاهدة خوفا من قدوم القطار، لكن أحدهم تشجع ونزل لمساعدة الطفل وإنقاذه.

وقالت الشرطة إن الصبي نقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الفخذ، فيما لم تعرف هوية الرجل الذي أنقذه.

وقال والد الطفل إنه لا يعرف كيف سقط ابنه، وإنه كان يود معرفة هوية الرجل الذي ساعد ابنه ليقدم له الشكر، موضحا أن الأخير في حالة من الصدمة جراء الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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