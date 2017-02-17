البث الحي
منوعات

شاهد: تغريدة على تويتر تمنح صاحبها يوما مع حسناء التنس الكندية

17/2/2017

لم يكن الطالب الشاب جون جويرك يتخيل أن تغريدة على موقع "تويتر" ستقوده إلى لقاء حسناء التنس الكندية أوجيني بوشار.

ولكن اللاعبة وفت بوعدها ومنحت جويرك متابعها يوما لن ينساه بل ورحبت بتكرار هذا اليوم.

وراهنت بوشار، 22 عاما، جويرك على نتيجة المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية حيث كان أتلانتا فالكونز متقدما بفارق جيد على نيو إنجلاند باتريوتس. وبدا أتلانتا في طريقه للفوز مما دفع بوشار إلى أن تكتب في تغريدة لها على تويتر "بالطبع ، أعلم أن أتلانتا سيفوز".

ولكن جويرك وجه لها سؤالا عما إذا كانت توافق على مواعدته في حال فاز باتريوتس.

ولم تتردد بوشار في الإجابة بالموافقة ظنا منها أن الفوز سيكون لفالكونز، قبل أن تفاجأ بانتفاضة باتريوتس وفوزه في المباراة.

وقضت بوشار يوما مع جويرك وجلست إلى جواره في مباراة ضمن بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)