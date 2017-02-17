شاهد: تغريدة على تويتر تمنح صاحبها يوما مع حسناء التنس الكندية

لم يكن الطالب الشاب جون جويرك يتخيل أن تغريدة على موقع "تويتر" ستقوده إلى لقاء حسناء التنس الكندية أوجيني بوشار.

ولكن اللاعبة وفت بوعدها ومنحت جويرك متابعها يوما لن ينساه بل ورحبت بتكرار هذا اليوم.

وراهنت بوشار، 22 عاما، جويرك على نتيجة المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية حيث كان أتلانتا فالكونز متقدما بفارق جيد على نيو إنجلاند باتريوتس. وبدا أتلانتا في طريقه للفوز مما دفع بوشار إلى أن تكتب في تغريدة لها على تويتر "بالطبع ، أعلم أن أتلانتا سيفوز".

ولكن جويرك وجه لها سؤالا عما إذا كانت توافق على مواعدته في حال فاز باتريوتس.

ولم تتردد بوشار في الإجابة بالموافقة ظنا منها أن الفوز سيكون لفالكونز، قبل أن تفاجأ بانتفاضة باتريوتس وفوزه في المباراة.

وقضت بوشار يوما مع جويرك وجلست إلى جواره في مباراة ضمن بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.