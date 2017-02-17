شاهد: الشرطة البريطانية تنزل راكبتين من طائرة بعد هتافهما "الله أكبر"

أنزلت الشرطة البريطانية راكبتين من على متن طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" بعدما شكا ركاب الطائرة من تعمد الراكبتين إزعاجهم.

وقال ركاب الطائرة، التي كانت في رحلة عودتها من العاصمة التشيكية براغ إلى لندن، إن الراكبتين تعمدتا إزعاج الركاب والحديث والضحك بصوت عال رغم طلبات الركاب المتكررة لهم بالهدوء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال أحد الركاب، ويدعى توماس هايوارد، إن "الفتاتين كانتا تجلسان بجوار مخرج الطوارئ، وكانتا تتسببان في جميع أنواع الإزعاج".

وأضاف هايوارد، الذي التقط لحظة إنزالهما من الطائرة بهاتفه المحمول، أن الفتاتين كانت تتحدثان بصوت عال، وتجريان حوارات غريبة بأعلى صوت وترفضان الهدوء، وفي إحدى المرات هتفتا "الله أكبر" رغم كونهما غير مسلمتين على ما يبدو.

ودفع سلوك الفتاتين ركاب الطائرة إلى الشكوى إلى قائد الطائرة الذي بادر بالاتصال بسلطات المطار.

وفور هبوط الطائرة في مطار "لندن ستانستد" صعد عدد من عناصر الشرطة إلى الطائرة حيث اصطحبوا الفتاتين وسط هتاف باقي الركاب وتصفيقهم.