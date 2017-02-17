البث الحي
منوعات

ألماني يحتفظ بأكثر من 100 قطعة سلاح و70 ألف طلقة في منزله

17/2/2017

قام رجل ألماني بجمع أكثر من طنين ونصف من الاسلحة والذخائر والقطع الأخرى داخل منزله بمدينة بينيبيرج في شمال ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها عثرت خلال تفتيش منزل الرجل على 114 قطعة سلاح و71 ألف طلقة ذخيرة حية وطن ونصف من أحزمة صف الرصاص ومن المقذوفات. كما عثرت أيضا على عدد كبير من الأسلحة البيضاء وعشرات الكيلوغرامات من المواد كيميائية التي تستخدم في إنتاج الذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت الشرطة إنها ألقت القبض على الرجل، 62 عاما، قبل أن يتم إطلاق سراحه لانتهاء التحقيق معه بتهمة إعاقة التفتيش.

وقالت الشرطة إن على الرجل، 62 عاما، أن يسلم جميع ممتلكاته رسميا للسلطات لأنه لم يعد يمتلك الوثائق اللازمة بموجب قانون الأسلحة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)