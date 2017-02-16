البث الحي
منوعات

شاهد: ماذا فعل عمال الدفن بجثة بسبب الأتعاب

16/2/2017

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة ترصد ما فعله عمال الدفن بجثة رجل رفض أقاربه دفع أتعابهم.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، زعم اثنان من عمال المشرحة بمستشفى تيما العام في مدينة أكرا عاصمة غانا، أن لهم 150 سيدي غاني ( نحو 34 دولارا)، مقابل تجهيز الميت وأعمال الدفن، لكنهم لم يتقاضوها.

وأصيب أقارب الرجل المتوفي، بالصدمة خلال مراسم دفنه مما فعله عاملي الدفن بعدما فشلوا في دفع أتعابهم، حيث أظهرت لقطات تقشعر لها الأبدان لحظة إخراج عاملي المشرحة جثة الرجل من الكفن، ثم من التابوت (النعش) أمام أقاربه والسير بها عارية في منطقة المقابر.

وفشلت محاولات الموجودين في تهدئة العاملين الغاضبين اللذين صرخا في وجه الحشد الموجود بالمكان، وحملا الجثة على أكتافهما بدون غطاء وسارا بها بعيدًا عن مكان الدفن، وظهر النعش فارغًا في نهاية الفيديو.

وقال أحد العاملين الغاضبين إنه أعاد وزميله الجثة مرة أخرى إلى المشرحة لحين دفع أقاربه المال، لافتًا إلى تدخل بعض المتعاطفين في وقت لاحق الذين تفاوضوا معهما على دفع 100 سيدي غاني.

وأضاف أنهما قبلا بالمبلغ المتفاوض عليه وسمحا لهم بدفن الجثة، وأكد أن تصرفه وزميله كان بمثابة تحذير لجميع العائلات التي تفكر في تكرار الأمر دون دفع تكاليف الجنازة، وشدد على أنه غير نادم على تصرفه هو وزميله.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)