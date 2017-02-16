شاهد: ماذا فعل عمال الدفن بجثة بسبب الأتعاب

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة ترصد ما فعله عمال الدفن بجثة رجل رفض أقاربه دفع أتعابهم.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، زعم اثنان من عمال المشرحة بمستشفى تيما العام في مدينة أكرا عاصمة غانا، أن لهم 150 سيدي غاني ( نحو 34 دولارا)، مقابل تجهيز الميت وأعمال الدفن، لكنهم لم يتقاضوها.

وأصيب أقارب الرجل المتوفي، بالصدمة خلال مراسم دفنه مما فعله عاملي الدفن بعدما فشلوا في دفع أتعابهم، حيث أظهرت لقطات تقشعر لها الأبدان لحظة إخراج عاملي المشرحة جثة الرجل من الكفن، ثم من التابوت (النعش) أمام أقاربه والسير بها عارية في منطقة المقابر.

وفشلت محاولات الموجودين في تهدئة العاملين الغاضبين اللذين صرخا في وجه الحشد الموجود بالمكان، وحملا الجثة على أكتافهما بدون غطاء وسارا بها بعيدًا عن مكان الدفن، وظهر النعش فارغًا في نهاية الفيديو.

وقال أحد العاملين الغاضبين إنه أعاد وزميله الجثة مرة أخرى إلى المشرحة لحين دفع أقاربه المال، لافتًا إلى تدخل بعض المتعاطفين في وقت لاحق الذين تفاوضوا معهما على دفع 100 سيدي غاني.

وأضاف أنهما قبلا بالمبلغ المتفاوض عليه وسمحا لهم بدفن الجثة، وأكد أن تصرفه وزميله كان بمثابة تحذير لجميع العائلات التي تفكر في تكرار الأمر دون دفع تكاليف الجنازة، وشدد على أنه غير نادم على تصرفه هو وزميله.