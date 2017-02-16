شاهد: ماذا تفعل إذا اقتحم قاربك "ضيف من البحر"

التقط راكب قارب "كاياك" لحظة صعود كلب بحر ضخم قاربه وكاد أن يغرقه بسبب ثقل وزنه الذي يصل إلى 100 كيلوغرام.

وبحسب موقع نيوز فيلر وصحيفتي ديلى ميل وميترو البريطانيتين، كان أليستر فورست -40 عامًا- وهو مهندس من أرمادال غرب منطقة لوثيان في اسكتلندا- في رحلة نظمها نادي التجديف على بعد 4 أميال من جسر الطريق الرابع بالعاصمة أدنبرة.

وأثناء التقاطه مقطع فيديو "سيلفي" فوجئ بظهور كلب البحر في المياه من خلفه ثم صعد أعلى القارب، وأدى ثقل وزنه إلى غرق نصف القارب أكثر من مرة ما أثار تخوفات فورست، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمتاع بالتقاط الصور مع الضيف المائي الطريف الذي حل على قاربه.