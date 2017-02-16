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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لقطات مروعة لشاب يتصارع مع تماسيح

16/2/2017

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات مروعة لشاب يتصارع مع تماسيح، وكاد يتحول لوجبة غداء.

وأظهر المقطع الطالب "كالب رامزي" أثناء مشاركته في مهرجان سنوي لمعرفة من الذي يمكنه القبض على أكبر تمساح بشكل أسرع، وذلك في مزرعة للتماسيح بولاية كولورادو الأمريكية.

وظهر رامزي وهو يحاول بشجاعة محاصرة أحد التماسيح الضخمة، لكنه تعثر بالقرب من اثنين آخرين من التماسيح المخيفة فانقلبوا عليه لعضه وبدأ الصراع، ولحسن الحظ، حافظ الشاب على توازنه حتى فقدت التماسيح اهتمامها وابتعدت عنه، لكنه استطاع في النهاية بالقبض على أحدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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