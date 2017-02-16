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شاهد: طريقة تصنيع تماثيل حفل جوائز الأوسكار

16/2/2017

يسابق العاملون في أحد المصانع في مدينة نيويورك الأمريكية الزمن للانتهاء من صنع 60 تمثالا لتوزيعها في حفل جوائز الأوسكار بعد أسبوع.

وحصلت الشركة العام الماضي على حق تصنيع التمثال خلفا لشركة أخرى في شيكاغو.

ويتم صنع التمثال، الذي يبلغ طوله 34.29 سنتيمترا، من البرونز ثم يتم طلاؤه بخليط من النحاس والنيكل قبل أن يتم طلاؤه نهائيا بطبقة من الذهب عيار 24.

وتقول الشركة إنها تستخدم نفس التقنية التي يتم استخدامها في طلاء صواريخ الفضاء.

ويقول العاملون في الشركة إنهم يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في صنع التمثال الشهير مثلهم في ذلك مثل من يحصل عليه كجائزة.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2017 في 26 فبراير/ شباط.

المصدر : أسوشيتد برس
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