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شاهد: سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من دهس قطار

16/2/2017

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة لسائق دراجة نارية نجا بأعجوبة من دهس قطار فائق السرعة في أستراليا.

ونشرت صفحة خط السكة الحديد "VLine Victoria" على يوتيوب، المقطع الذي التقطته كاميرا غرفة قيادة القطار، وظهر فيه السائق  وقد فشل في تحرير دراجته التي علقت بين قضيبي مسار القطار خط سكة حديد بالارات قرب بلان على بعد 78 شمال غرب ملبورن.

وحين فوجئ باقتراب القطار فائق السرعة، نجا بالكاد بحياته في اللحظة الأخيرة من موت محقق، وذهبت دراجته تحت عجلات القطار الذي كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

وظهر 3 من زملائه في الجهة الأخرى وقد تسمروا في مكانهم من هول الصدمة، فيما استلقى الناجي على الأرض في الجهة المقابلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فعلى ما يبدو أن سائقي الدراجات النارية الأربعة كانوا في سباق، ووقع الحادث عندما كانوا على بعد 50 مترًا فقط من نقطة عبور آمنة مخصصة لهم عند الحاجز.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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