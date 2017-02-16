شاهد: تصرف غريب لغزال أنقذه شاب من فخ

كافأ غزال شابًا على تحريره من فخ ذئب بري، برفسه وضربه على رأسه وطرحه أرضًا، ثم فر الغزال هاربًا!

وأوضح مقطع مصور نشره موقع "نيوز فيلر" لحظة إنقاذ الشاب وابن عمه غزالًا وقع في فخ نصبه له أحد الذئاب البرية في إحدى الغابات بولاية أوهايو الأمريكية.

وبعد أن حرر الشاب الغزال أخذ يمسح بيديه على رأسه لتهدئته، لكنه فوجئ برد فعل عنيف من الغزال حين التفت فرفسه عدة مرات في صدره وضربه على قمة رأسه ليسقطه أرضًا ويهرب على الفور.

وعلى ما يبدو أن الغزال خاف من الشاب ورفيقه، ظنًا من أنهما أصحاب الفخ، فحاول الهرب منهما بتلك الطريقة العنيفة.