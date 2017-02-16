البث الحي
منوعات

شاهد: تصرف غريب لغزال أنقذه شاب من فخ

16/2/2017

كافأ غزال شابًا على تحريره من فخ ذئب بري، برفسه وضربه على رأسه وطرحه أرضًا، ثم فر الغزال هاربًا!

وأوضح مقطع مصور نشره موقع "نيوز فيلر" لحظة إنقاذ الشاب وابن عمه غزالًا وقع في فخ نصبه له أحد الذئاب البرية في إحدى الغابات بولاية أوهايو الأمريكية.

وبعد أن حرر الشاب الغزال أخذ يمسح بيديه على رأسه لتهدئته، لكنه فوجئ برد فعل عنيف من الغزال حين التفت فرفسه عدة مرات في صدره وضربه على قمة رأسه ليسقطه أرضًا ويهرب على الفور.

وعلى ما يبدو أن الغزال خاف من الشاب ورفيقه، ظنًا من أنهما أصحاب الفخ، فحاول الهرب منهما بتلك الطريقة العنيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)